Johan fick nytt jobb direkt när Trioplast lämnade Fjugesta

30 kollektivanställda och tjänstemän varslades om uppsägning i juni. Redan i oktober blev de flesta arbetsbefriade med lön i en avveckling som gick undan.

Johan Karlsson jobbade som produktionschef på Trioplast. Han blev omedelbart kontaktad av ett liknande företag med säte i Karlskoga, nämligen Novoplast.

– Det var på gott och ont att det gick så fort. Givetvis var det skönt att stänga boken och gå vidare. Samtidigt var det tråkigt att det gick så fort, menar han.

Fler arbetstillfällen kan växa fram

Under vintern har Johan Karlsson varit med i processen att etablera Novoplast i samma lokaler som han under 18 års tid arbetat i under Trioplasts flagg, men numera som platschef både i Karlskoga och Fjugesta.

– Efter semestern är tanke att vi ska komma igång med produktionen här. Om ett år ska vi vara minst tio på plats i Fjugesta och sedan kommer vi växa mer med åren, säger Johan Karlsson.

Många snabbt in i nytt jobb

Johan är inte ensam om att snabbt ha fått nytt jobb efter sitt varselbesked. Merparten av de som jobbade på Trioplast har också hittat nya lösningar.

– Majoriteten har fått nytt jobb. Det är ett fåtal som söker, men ungefär 80 procent har fått nytt jobb, säger han.