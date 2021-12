Så ska Lanna gruvområde få ett lyft: ”Mycket mer än en badplats”

SVT Nyheter Örebro har sedan tidigare rapporterat om stök vid Lanna badgruva. Det är orsaken till att kommunen nu skjuter till 3,5 miljoner kronor för att uppgradera området.

– Vi har som politiskt mål att skapa attraktionsområden, sedan vill vi skapa ett tryggt område där flera människor kan vistas, säger Johan Niklasson (C).

Förslaget kom från den politiska majoriteten och antogs i kommunfullmäktige tidigare under hösten. Kommunen vill också tvätta bort badplats-stämpeln som området har just nu. Därför kommer flera byggnader att komma till under 2022.

– Det blir solbäddar, fler parkeringar och ljusspår som gör området mer attraktivt, säger Johan Niklasson.

Framför allt kommer det sättas upp höga stängsel runt badgruvan eftersom det inte är tillåtet att hoppa från klipporna. Men för att det fortfarande ska finnas badaktiviteter så kommer ett hopptorn byggas. Det ska få färre människor att hoppa ifrån klipporna runt gruvan.

Se Johan Niklasson (C) visa allt som ska byggas i gruvområdet.