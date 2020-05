Line och morfar sjunger tillsammans

Fotboll och musik. Det är två intressen som förenar tioårige Line Brunke från Norra Bro och hennes morfar Tomas.

– Jag älskar att sjunga, säger Line.

I höstas repade de tillsammans in en låt om ett barnbarn som tycker att hennes morfars musiksmak är mossig.

– Vi sjöng upp den första gången för mamma Mikaela när hon fyllde år. Sen kom vi på att min fru har en arbetskamrat som är musiker. Jag frågade om han kan göra en provskiva på det här, berättar Tomas.

Hoppas ge tröst

Det ena ledde till det andra och rätt var det var stod de båda framför en mikrofon hemma hos karlskogamusikern Åke Norén som hjälpt dem med musik och inspelning.

– Vi åkte dit och då uppfyllde vi Lines högsta dröm att få sjunga i en studio, säger Tomas.

– Det är väldigt kul. Man blir lite nervös, men sen släpper det när man börjar sjunga, berättar Line.

Nu har de precis blivit klara med inspelningen av låten ”En sång för livet” som Line sjunger själv. Syster Hanna har filmat till en video och den har lagts upp för allmän beskådan på internet. Line hoppas att den kan ge tröst nu under corona.

– Den handlar om att man ska ta tillvara på sitt liv. Man har bara en chans att leva och man vet inte vad som händer nästa dag eller vad som väntar, säger Line.

”Haft underbart roligt”

Hennes dröm är att bli världsartist, men hon tror att det innebär mycket arbete.

– Du måste skriva många låtar så att fansen inte tröttnar, säger hon.

– Jag har haft underbart roligt under den här tiden. Hon är underbar att jobba med. Just under de här tiderna har det varit så skönt att kunna gå in i den här bubblan och fokusera på det roliga, säger morfar Tomas.