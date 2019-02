Nattvandrande föräldrar gör skillnad i Vivalla

Och fler står på kö för att få vara en del av skollovens nattvandringar.

Ajdin Gurda, boendeutvecklare på Öbo i Vivalla.

– Ja, det är många som vill vara med, men vi har satt stopp för vi kan inte hantera 15 till 20 föreningar, säger Ajdin Gurda, boendeutvecklare på Öbo i Vivalla.

Vivalla är med på polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige. I miljonprogramsområdet byggt i slutet av 60-talet bor enligt officiell statistik drygt 7 000 personer, jämfört med polisens och Öbos uppskattning på 10 000 personer.

Ersatte sociala väktare

Före nattvandrarna hade Örebrobostäder så kallade sociala väktare som gick i området.

– Men barnen och ungdomarna tyckte om att retas och bråka med dem. Vi märkte direkt en markant skillnad när de lokala föreningarna började. Det är mammor och pappor som är ute och de accepteras, säger Ajdin Gurda och fortsätter:

– Genom åren har de bland annat styrt bort en massa bråk, hjälpt barn som slagit sig och hjälpt barn som gått vilse att hitta hem. De har gjort jättebra saker.

Tas in extra

Ibland tas nattvandrarna in extra. Det handlar då om särskilda händelser. En sådan var 2014 då tre stadsbussar blev beskjutna när de körde in i området. Bussbolaget vägrade då att låta sina chaufförer köra in i Vivalla.

– Då bad vi föreningarna att hjälpa till. De åkte med på bussarna och de vandrade extra runt busshållsplatserna. Det hela upphörde efter bara ett par veckor.

Hur kändes det?

– Det kändes jättebra och tryggt att vi har den styrkan i området som kan göra skillnad.