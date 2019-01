Nu finns drop in på alla vårdcentraler i Örebro län

På vissa vårdcentraler är drop in nytt, medan andra haft det under flera års tid. Tiderna skiljer sig också år på olika mottagningar – vissa har bara drop in ett par dagar i veckan.

– Primärvården har ett hårt tryck och det är inte med fler medarbetare som vi gör det här. Man får se till att inte den här tillgängligheten inte gör att de patienter som kanske behöver vård i stor utsträckning blir lidande av det. Så det måste vi hela tiden följa upp, säger Elisabeth Liljekvist.

Elisabeth Liljekvist, närsjukvårdschef i område norr. Foto: SVT

Telefonrådgivningen fungerar som tidigare

Det är alltså lika mycket vårdpersonal som arbetar på vårdcentralerna som tidigare, men arbetssättet ändras till viss del för att kunna ta emot patienter under drop in-tider.

Kommer det att bli svårare att få en telefontid nu?

- Nej, avsikten är egentligen att öka tillgängligheten. Så det är också något som vi mäter och tittar på varje dag, att telefontillgängligheten är okej, säger Elisabeth Liljekvist.