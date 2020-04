Örebrokompaniet: ”Måste skapa reseanledningar till Örebro”

Besöksindustrin i region Örebro har åkt som tåget de senaste åren men nu har det blivit en rejäl vändning, menar Örebrokompaniets vd Christer Willién.

– Tre hotell har idag stängt igen portarna, Livin City, Hotell Hjalmar och City hotel. Under sommaren 2019 hade vi under vissa veckor 90 procent hotellbeläggning i Örebro. Idag ligger det på ungefär 15 procent och det mest affärsresenärer som bor där, berättar Christer Willén under Region Örebro läns presskonfererans under måndagen.

Blicken framåt

Tillsammans med andra parter kommer Örebrokompaniet nu satsa på att Örebro ska ha en sommar med en del inhemsk turism.

– Vi har flyttat om lite i budget både gällande ekonomi och resurser för att stötta besöksindustrin där vi kan. Inför sommaren kommer vi jobba med en egen utställning som heter Marilyn Monroe. Den kommer vi köra på konserthuset vilket är en medveten risk, för vi måste skapa reseanledningar till Örebro i fall det blir ett läge där restriktionerna kring resandet släpper något, säger Christer Willén.



Örebrokompaniet kommer även jobba med sommarutsällningen på Örebro slott i och att sälja in Örebro som mötesstad inför framtiden.