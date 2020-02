Polischefen om sprängladdningen: ”En utveckling i samhället som vi ska vara uppmärksamma på”

Under onsdagen meddelande polisen under en presskonferens att det misstänkta föremål som hittades under gårdagen var en skarp sprängladdning. Polisområdeschefen i Örebro, Elisabeth Anestad, berättar att man nu startat ett så kallat EST-arbete. Där samverkar bland annat polisen och Örebro kommun.

– Vi stämmer av lägesbilden och har täta kontakter. Där kan vi välja vilken typ av personal eller resurs som vi väljer att aktivera. Det kan komma att vara både polis och väktare och så vidare på plats.

Fokus ligger nu på trygghetsskapande åtgärder och Elisabeth Anestad säger att gårdagens händelse är en del av ett samhällsproblem som även rör Örebro län.

– Jag tycker det var en förfärlig händelse som tyvärr inte var oväntad för oss eftersom vi ser att kriminella personer i landet använder sprängningar och skjutningar som metod mot varandra sedan en tid tillbaka.

Krävs att samhället jobbar tillsammans

Elisabeth Anestad menar att polisen inte själva kan förhindra den här typen av brott, utan att det krävs att samhället jobbar tillsammans.

– Det är kommuner, socialtjänst, olika delar i samhället, ideella föreningar. Tillsammans är vi starka i det här. Det är väldigt viktigare än någonsin att vi samverkar med varandra för vi har kännedom om de här individerna allihop.

Om du skulle rikta dig mot örebroare som är oroliga, vad har du att säga till dem?

– Jag tycker att det ändå är viktigt att man förstår att det här är på allvar. Just i det här fallet var det en riktig sprängladdning som hade kunnat detonera. Man ska självklart vara aktsam och uppmärksam om man ser något avvikande i sitt bostadsområde.

– Men jag skulle inte vilja rekommendera alla att gå runt och vara rädda hela tiden. Men det är en utveckling i samhället som vi ska vara uppmärksamma på.