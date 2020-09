Polisen kan komma att stänga av delar av centrum i Lindesberg

Under lördagen skulle höstmönstringen hållas i Lindesberg men på grund av coronapandemin så ställdes den in. Trots det har flera personer i olika Facebookgrupper uppmanat andra att träffas i Lindesberg.

– Ungdomarna talar om vart de ska åka i olika informationskanaler genom att använda koder, till exempel så kan de säga att man ska äta glass någonstans men menar att de ska cruisa. Så vi följer de genom dessa kanaler, säger Irja Gustafsson.

Förekommit droger och alkohol

Tidigare har ungdomar åkt runt i centrum och spelat hög musik sent in på natten, vilket har stört många boende som inte kunnat sova. Enligt polisen och kommunen ska det ha förekommit droger och alkohol under dessa träffar.

– Respekten finns inte hos ungdomarna, säger hon.

Nu har det beslutats att polisen kan komma att stänga av delar av centrum för att begränsa biltrafiken. Tillsammans med trafikvakter från Lindlövens IF kommer de att bevaka situationen och stå redo med grindar för att kunna spärra av under kvällen.

– Ungdomar med EPA-traktorer som spelar hög musik kommer inte att släppas igenom, säger Irja Gustafsson.

De gator som kan komma att stängas av är både Kristinavägen och Stafettgatan med anslutande gator.