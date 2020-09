Så hanterar några av länets största arbetsgivare coronahösten

– Vi följer rekommendationerna om att den som kan arbeta hemma fortsätter göra det under hösten, men sen följer vi naturligtvis utvecklingen, och om det kommer nya direktiv. Det ser lite olika ut på våra kontor. Örebrokontoret har en hel del kundtjänst och där är det svårt att arbeta hemifrån. – När utvecklingen först tog fart i Stockholmsområdet gick vi ut med vissa direktiv där, sedan med en enhetlig rekommendation i hela myndigheten. Rekommendationen gäller ju fram till 31 december, sen får vi se vad Folkhälsomyndigheten kommer med för besked.

– Under våren skickade vi hem folk mer direkt och hade inte behovet av att växla på samma sätt. Då visste vi inte hur långvarigt det skulle bli, då blev det att alla som kan ska jobba hemma, men nu måste vi tänka uthålligt också. Vår bedömning är att det inte är över i höst. Det är viktigt att människor möts för utvecklingen av universitetet, det går inte bara via det digitala.

Länsstyrelsen

Cirka 200 anställda, Anna Olofsson, länsråd:

– Vi följer ju Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utgångspunkten har varit att om man har möjlighet att arbeta hemma kan man göra det. Samtidigt har vi sagt att är du frisk och behöver vara på arbetsplatsen så kan du vara det.

– En bedömning görs utifrån verksamhetens behov och genom dialog mellan medarbetare och chef. Vi är måna om att det finns möjlighet till flexibilitet utifrån de behov som finns, individuella eller verksamhetens behov.

– I princip är det en liknande situation som i våras och under sommaren. Men vi ser att det kan bli en problematik om man under så lång tid inte kan träffa sina kollegor. Nu kan man ha enhetsmöten regelbundet och träffas, under förutsättning att man har en lokal där man kan hålla distans, det är den förändring vi gjort. Vi gör så här tills vidare, med förbehållet att det kan komma att ske förändringar.

– Generellt sett tror jag vi kan säga att det fungerat bra i vår organisation under våren. Vi har också gjort en enkät till våra medarbetare som vi sammanställer, och jag tror man kan säga att det har fungerat bättre än vi förväntat oss, men på längre sikt ser vi att det kan få konsekvenser både för arbetsmiljö och våra medarbetades hälsa och välbefinnande.