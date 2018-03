Särskilda åklagarkammaren utreder polisens skottlossning

Det är särskilda åklagarkammaren, vilken handlägger ärenden som rör anmälningar mot poliser, åklagare och domare, som håller i utredningen. Anders Jakobsson är överåklagare och håller i utredningen.

– Jag kan inte säga någonting förutom att vi plockar in material för att se vad som hänt, säger Anders Jakobsson.

Plockar in material

Vad har hänt med den polisman som avlossade sitt tjänstevapen?

– Det kan jag inte gå in på just nu. Vi håller på att plocka in material så får vi titta påd et sen

Är det mer än en som avlossat?

– Jag vill överhuvudtaget inte uttala mig om utredningen.

”Det är inte vanligt”

Enligt Anders Jakobsson är det oklart hur lång tid det kommer ta att utreda händelsen.

– Det varierar hur lång tid det tar. Vi får titta på vad som hänt vid det här aktuella tillfället.

När polisen avlossar sitt vapen påbörjas alltid en utredning av särskilda åklagarkammaren.

– Det är inte vanligt, men det sker då och då. Det händer att polisen behöver avlossa sitt vapen i olika situationer och framför allt i nödvärnssituationer, att polismannen själv utsätts för allvarligt brott.