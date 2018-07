Klart: Terrordömde Akilov får avtjäna sitt straff i Kumla

40-årige Akilov som dömdes till livstidsfängelse för terrordådet på Drottninggatan i Stockholm då fem personer dog har varit placerad på Kumlaanstaltens riksmottagning i enskildhet sedan domen i juni i väntan på att riksmottagningens utredning ska bli klar.

Av den framgår att det finns det finns en varaktig risk för att Rakhmat Akilov gör sig skyldig till allvarlig brottslighet, rymmer eller fritas. Risken är också stor att han gör sig skyldig till hot, våld eller misskötsamhet.

Inte ha samröre med andra fångar

Akilov bör enligt Kriminalvårdens utredning inte heller ha samröre med likasinnade eftersom han sannolikt kommer att influera andra med sina ”radikala våldsbejakande åsikter”. Inte heller kommer han i någon större utsträckning att få vistas utomhus eller ta emot brev, telefonsamtal eller besök annat än under särskild tillsyn.

Mot den bakgrunden bedömer Kriminalvården att en placering på den speciella säkerhetsavdelningen, en egen fängelsebyggnad inom Kumlaanstaltens murar, är den lämpligaste platsen för honom att avtjäna sitt livstidsstraff.

Säkraste platsen för Akilov

Men det är också för Rakhmat Akilovs egen säkerhet som man väljer placeringen på Kumlaanstaltens säkerhetsavdelning.

”Akilov är väl känd för allmänheten genom de brottsliga gärningar han dömts för och det föreligger potentiellt en hotbild såväl inom som utom anstalt.” står det i Kriminalvårdens beslut.

”Ämnar leva sitt liv i fred”

Rakhmat Akilov har under utredningen gjort klart att han inte erkänner den svenska domstolen som giltig utan endast uppger sig lyda under IS lagar. Han rättfärdigar sina brott utifrån politiskt resonemang och djupgående religiösa aspekter.

Däremot skriver Kriminalvården att Akilov är motsägelsefull när det gäller inställningen till att begå liknande brott i framtiden.

”Det framkommer att han är beredd att göra vad som krävs och förväntas av honom och att han skulle kunna agera på en liknande uppmaning. Samtidigt anser han sig ha gjort sin plikt och ämnar leva sitt liv i fred.”