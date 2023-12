– Ni kommer in i en tid då vi på flera sätt står under prövningar i samhället. Ni blir ett viktigt tillskott i vårt arbete mot kriminaliteten. Som poliser kommer ni varje dag att göra skillnad för andra människor, sade regionpolischef Malena Grann under avslutningsceremonin.

38 av poliserna kommer att tjänstgöra i Östergötland, 22 i Jönköping och 18 i Södermanland.