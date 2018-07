Akut foderbrist – kyrkan och Region Gotland vill hjälpa bönder

Kyrkan och regionen inventerar nu vilken mark som kan finnas tillgänglig.

– Märker man att någon mark man vet tillhör kyrkan inte har slagits i år – kontakta arrendatorn eller Visby stift om du är osäker. Vi har redan haft ärenden där foder på det viset kunnat tas tillvara då arrendatorn själv avstod, säger Arvid Mickelåker på Visby stift, ansvarig för kyrkans mark på Gotland, i ett pressmeddelande.

Regionens mark kommer att förmedlas via den ekonomiska föreningen Maskinringen. Kyrkan har hjälp av Skogssällskapet och tar ut en administrativ avgift på 2000 kronor plus moms per bete.

– Jag hoppas att lantbrukare hör av sig om de behöver mark, och även andra djurägare är välkomna, säger Arvid Mickelåker.