Aggressiv hussvamp i Östergarns gamla fyr – nu måste all inredning eldas upp

I Östergarns gamla fyr på Östergarnsholm, öster om Gotland, har man upptäckt aggressiv hussvamp. För att rädda fyren måste den saneras och all inredning måste rivas ut samt eldas upp på plats. Besökare på ön ombeds via skyltar att inte gå in i området kring den gamla fyren för att minska risken att de sprider svampsporer.