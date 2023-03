Amerikanskt bombflygplan cirklade över Vättern

Det var vid klockan 10.15 som en Boeing B-52H Stratofortress från US Air Force dundrade in över Jönköping. Under nästan en timme höll det sig sedan i området. Sedan satte B-52:an kurs mot Polen för att efter några rundor där sedan återigen vända upp mot Sverige och Öland.

Försvarsmakten säger till P4 Jönköping att B-52:an deltagit i en övning i södra Östersjön tillsammans med Sverige. Varför den cirklat över Vättern vill dock inte Försvarsmakten ge någon förklaring till.

Satte kurs mot Sankt Petersburg

B-52:an lyfte vid klockan 07.26 lokal tid från Moron Air Baese i södra Spanien. Efter att den lämnat svenskt luftrum på eftermiddagen och den övning den uppges ha deltagit i så fortsatte B-52:an in i Finska viken i riktning mot Ryssland och Sankt Petersburg.

I höjd med Tallinn svängde den in på estniskt luftrum för att vid klockan 14.45 återigen börja cirkla, den här gången i området mellan Tallinn och Narva vid ryska gränsen.

I videoklippet här nedanför kan du se hur det såg ut när två B-52:or och tre Jas 39 Gripen flög över Stockholm i höstas: