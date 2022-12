Här är USA:s nya strategiska bombflygplan – kommer sannolikt operera i Skandinavien

Det har varit stort hemlighetsmakeri runt projektet som fortfarande har en hemlig prislapp. Förra helgen visade tillverkaren Northrop Grumman upp B-21 Raider för första gången. Varje exemplar beräknas kosta cirka 650 till 675 miljoner dollar, enligt Hans Kristensen.

De ska kunna bära både konventionella bomber och kryssningsrobotar, men även vapen som utrustats med kärnvapenstridspets.

De första exemplaren ska vara operativa i mitten av 2020-talet och USA:s flygvapen har beställt minst 100 stycken B-21 som ska ersätta de äldre bombplanen B-1 och B-2 som utvecklades under kalla kriget och började användas av USA:s flygvapen på 1980- och på 1990-talet.

– B-2 håller på att bli gammal och är väldigt dyr i drift. Det byggdes för att klara av snabba angrepp på låg höjd i Sovjetunionen. B-21 är ett mycket mångsidigare flygplan. Det kan användas för flera olika ändamål, även för att fälla bomber från hög höjd, säger Hans Kristensen.

Amerikanskt B-21 Raider bombflygplan avtäckts i tillverkaren Northrop Grummans fabrik i Palmdale, Kalifornien. Foto: USA:s flygvapen/Joshua Carroll 2 december 2022

Bombplan från 50-talet moderniseras

Däremot behålls de äldre B-52 bomflygplanen som utvecklades av Boeing på 1950-talet. B-52:ornas livslängd är nu bestämd till minst 80 år tack vare modernisering, enligt amerikanska kongressens rapport om projektet.

Hans Kristensen, som är en av världens ledande experter på USA:s kärnvapenstyrkor, bedömer att de nya bombflygplanen B-21 kommer att operera i Skandinavien på samma sätt som B-52:orna gjort de senaste åren.

– Man ser dem ofta även flyga över Sverige. Det senaste året har man sett att norra Sverige börjat bli ett viktigt operativt område för strategiska bombplan på väg in i Europa. Det ligger ju på deras bana mot den stora flottbasen i Murmansk, såväl som mot S:t Petersburg och vidare in mot Moskva, men också när de flyger in och stödjer operationer kring exempelvis Baltikum och operativa områden däromkring. Så det är ett avgörande operativt område för de strategiska bombflygplanen.

Svenskt Jas 39 Gripen stridsflygplan eskorterar amerikanskt B-52H Stratofortress bombflygplan då det gör en överflygning på låg höjd över Stockholm. Foto: USA:s flygvapen 1 september 2022

Fler kärnvapenbaser

De nya bombflygplanen ska kunna bära B-61 kärnvapenbomber som förvaras i fem Natoländer i Europa (Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien och Turkiet). B-61 bomberna genomgår just nu en omfattande modernisering där nu i december börjar ersättas av en ny version (B61-12) som har högre träffsäkerhet eftersom de kan styras mot mål.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Hör William Alberque, direktör vid ansedda International Institute for Strategic Studies, analysera hur Sveriges delaktighet i Nato:s kärnvapenhanteringen kan komma att se ut. Foto: SVT/USA:s flygvapen

Här kan du läsa om Rysslands kärnvapenutveckling i Sveriges närområde.