Byggandet i Norrköping når rekordnivåer

Det var tidigare en busstation i centrala Norrköping, nu är det ett helt nytt bostadsområde. Ett av de som nu i rask takt växer upp i Norrköping.

Vi besöker en visning av en lägenhet på Sveavägen. Det är en tvåa vi tittar på och 2,8 miljoner är utropspriset

– För att vara så centralt så tycker jag absolut att det är värt de pengarna, säger spekulanten Benjamin Zembo.

Nya siffror från stadsbyggnadskontoret visar att det kommer att byggas ungefär 1700 lägenheter i kommunen i år, det är den högsta siffran sedan 1971. De flesta av de lägenheterna hamnar centralt.

– Det har blivit stort här i Norrköping och mycket vackrare, säger Benjamin Zembo.

Byggboomen slog till

Under 90-talet byggdes det ungefär 280 lägenheter per år i Norrköping, under 00-talet gick den siffran ner till runt 80 per år.

I början av 10-talet fick vi ett par år när det inte byggdes några lägenheter alls, men 2015 tog byggandet fart, plötsligt byggdes 854 lägenheter och siffrorna har i princip hållit sig på den nivån sedan dess.

Med till exempel det nya hamnområdet så räknar man med fortsatta höga siffror framöver.