Linköpings universitets lokaler i Linköping och Norrköping fick under fredagen evakueras på grund av hot. Foto: Privat

En person skäligen misstänkt för hot mot Linköpings universitet

Under fredagskvällen kunde polisen hämta in en person skäligen misstänkt för grovt olaga hot mot grupp samt vapenbrott i samband med händelsen på Linköpings universitet under fredagen.

Under fredagskvällen kunde polisen hämta in en person misstänkt för händelsen på Linköpings universitet. Polisen skriver på sin hemsida att den misstänkte personen är i 25-årsåldern och ej känd av polisen sedan tidigare. Enligt polisen är den misstänkte gärningsmannen hemmahörande i region Öst och har hämtats till förhör av polis. Ingripandet skedde strax innan klockan 18 och genomförandet var helt odramatiskt. Dela Dela

