Flera trafikolyckor i länet – räddningstjänsten varnar för halka

Vid 13-tiden körde en personbil in i mitträcket på väg 34 utanför Borensberg. Föraren har förts till sjukhus med ambulans. Det blev totalstopp i körfältet i ungefär tjugo minuter, men nu är vägen öppen.



Ungefär samtidigt körde en personbil in i mitträcket på E4 utanför Ödeshög. Ingen behövde föras till sjukhus, men bärgningen höll på i en dryg timma och trafiken var begränsad. Strax innan klockan 14 på körde även en lastbil med släp av vägen vid avfart 106 på E4 utanför Ödeshög.



– Det är mycket halt på flera vägarna nu och på E4 är det halt genom hela länet. Det är även halt där det inte har snöat. Trafikverket åker så mycket de kan med saltbilar just nu, säger Pedher Helmer vakthavande befäl räddningstjänsten Öst.

Flera körfält avstängda



Strax efter 14 körde en personbil in i mitträcket på E4 norr om Norrköping. Det är oklart hur många som är drabbade. Det ska vara mycket skräp på vägen och räddningstjänsten har stängt av trafiken helt i nuläget.



Vid länsgränsen på väg 56 mellan Norrköping och Katrineholm har en bil kört av vägen och trafiken är helt avstängd i norrgående riktining. Föraren är vaken och talbar.

I Finspångs kommun har en personbil kört av väg 1134 norr om Ödestorp, in i ett träd och ligger nu i diket. Tre är drabbade, men vakna och talbara. Framkomligheten är begränsad.