Esmeraldas mamma släpps ur häktet

Tingsrätten anser att det inte finns tillräcklig bevisning för att kvinnan ska ha gjort sig skyldig till varken mord eller synnerligen grov misshandel.

– Motiveringen till att min klient släpps ur häktet är att det inte längre finns någon flyktrisk, och flyktrisken bestod i att det fanns en suicidrisk, men efter att hon blivit psykiskt utredd så finns inte någon suicisrisk och därmed ingen flyktrisk heller, säger försvarsadvokaten Per Oehme till SVT Nyheter Öst.

– Hon blev chockad, fast glad, när hon fick beskedet. Hon hade ställt in sig på att vara inlåst fram till att domen skulle meddelas, men hon är rädd att åklagaren ska överklaga beslutet som de gjorde i våras, säger Per Oehme.

Dock så anser rätten att det finns bevis för att mamman har vållat dotterns död genom oaktsamhet, men detta är inte tillräckligt för att hålla kvinnan häktad.

Ingen psykisk störning

I förra veckan kom beskedet att den rättspsykiatriska undersökningen visat att Esmeraldas mamma inte led av en allvarlig psykisk störning – varken vid tidpunkten för dotterns död eller senare. Därmed fanns möjligheten att mamman skulle kunna dömas till fängelse.

Men under måndagen lämnade kvinnans försvarare Per Oehme in en begäran om personutredning av Frivården i Norrköping så att kvinnan ska ha möjlighet att dömas till kontraktsvård istället.

Åklagaren har motsatt sig beslutet

På tisdagen beslutade tingsrätten att en personutredning av Esmeraldas mamma ska genomföras, samtidigt begärde Per Oehme att häktningen av kvinnan skulle hävas.

Åklagaren har motsatt sig beslutet om att kvinnan släpps på fri fot.