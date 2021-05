Fängelseprästen: ”Många upplever det som påfrestande”

Lovisa Hagerfors är fängelsepräst och träffar ofta de intagna på Skänningeanstalten. Hon berättar att många av fångarna hon möter pratar om dubbelbeläggningen och om hur den påverkar deras psykiska mående.

– Fängelsetiden kan ibland vara en tid för att förbereda sig för ett liv bortom kriminalitet och då är den fysiska miljön en viktig del. Att aldrig få tid för reflektion kan vara påfrestande, säger Lovisa Hagerfors.

Dålig luft



I flera av cellerna har Kriminalvården monterat in en överslaf för att öka platskapaciteten. De intagna är inlåsta två och två under tolv timmar per dygn. De delar på en skrivbordsyta och en toalett. De delar också på luften i cellen.

– Många vaknar med huvudvärk och får det svårt att orka delta i aktiviteter under dagen.

