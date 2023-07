Färgsprakande gångtunnel skapar trivsel i Söderköping

– Det har varit otroligt roligt. Jag har rest runt med två koffertar, fulla med material, och har haft workshops med cirka 150 stycken 12-17-åringar på grundskolor, biblioteket i Stinsen, och Focus fritidsgård, säger Mika Liffner, bildkonstnär och projektledare för ”26 meter ung konst”.

Eftersatt gångtunnel färgsattes av unga

Det nya galleriet är en idé som har sitt ursprung från en kommunal rapport om vad är en meningsfull fritid för barn och unga är i Söderköping.

– När vi förra året skulle börja verkställa idéer som hade kommit in från ungdomarnas egna fokusgrupper så kom det här förslaget upp. Det är många barn och unga som dagligen transporterar sig mellan hem, fritid och skola genom den här tunneln under E22:an, så då bjöd vi in dem till ett projekt för att vara med och färgsätta den, säger Sandra Sandborg Johansen, kultursekreterare i Söderköping.

”Ett galleri som är öppet 24/7”

Temat för konstverken har genomgående varit abstrakt och huvudsakligen har vattenbaserad sprayfärg använts, vilket har tilltalat ungdomarna mer än traditionella penslar och akrylfärg, tror Mika Liffner.

– Jag gillar att det här är ett offentligt rum och de unga har fått komma till tals. Men jag tror också att det här galleriet tilltalar många fler eftersom det är öppet 24//7, säger hon.