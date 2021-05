Fler serverar vildsvinskött ”Dags för jägarna att ladda bössorna”

Kartläggningen omfattade inköp under perioden 1 december 2019 till 30 november 2020. 46 av totalt 169 inkomna svar från 158 kommuner och 11 regioner uppgav att de köpt in vildsvinskött under den aktuella perioden. Det innebär att ungefär var tredje kommun/region av de som svarat på enkäten handlat vildsvinskött.

– Nu gäller det att jägarna laddar sina bössor och ser till att det kommer fram kött. Varje vecka tas det initiativ där ute i köken för att servera vildsvinskött, säger Eva Sundberg.

Stor satsning

Det vanligaste är att de offentliga köken köper in vildsvinskött och efter det grytbitar.

– Det görs nu en stor satsning inom ramen för livsmedelsstrategin för att få ner vildsvinsstammen. Det finns en del problematik kopplat till det och då har vi fått uppdrag att bidra med det man kan göra inom offentliga måltider, säger Eva Sundberg.

