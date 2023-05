Beslutet är taget av flygvapenchefen Jonas Wikman.

– Det är naturligtvis tråkigt att ställa in ett uppskattat evenemang, men jag har full förståelse för flygvapenchefens beslut. Flygvapnet har anpassat beredskapen under en längre tid och samtidigt genomfört insatser, utbildningar och övningar. Vår personal arbetar under hårt tryck och vi behöver därför prioritera våra huvuduppgifter, säger Mats Antonson, chef på Helikopterflottiljen i ett uttalande på Försvarsmaktens sajt.

Texten uppdateras