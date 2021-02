Fortsatt hotellkris i Motala: ”Man vill överleva detta”

Hon har tvingats korttidspermittera hela personalen och beläggningen förra året var en minskning på 68 procent.

– Ibland känner jag att jag vill stänga dörren och gå hem. Men någonstans har man en instinkt att man vill överleva detta, säger Ingela Emmoth till SVT Öst.

Hårt ansatt bransch

Hon är inte ensam att ha drabbats hårt i hotellbranschen. Enligt preliminär statistik från SCB minskade till exempel gästnätterna i Linköping förra året med 34 procent. För Sverige som helhelt minskade beläggningen med 50 procent under förra året, enligt företaget Benchmark Alliance.

– Nu har de höjt omställningsstödet och det är toppen. All stöd och all hjälp vi kan få just nu för att överleva pandemin är viktig. Men det finns säkert mycket mer man kan göra ändå, säger Ingela Emmoth.

För hotellet i Motala är Vätternrundan en viktig inkomstkälla. I veckan kom nyheten att tävlingen väntas bli av i sommar.

– Vi hoppas verkligen att det genomföras, men det återstår att se. Vi håller verkligen tummarna, säger Ingela Emmoth.