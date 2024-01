Fullt upp i tågdepån i Boxholm: ”10 ton extra is”

– Den här veckan har varit den intensivaste veckan sedan avtalet, säger Per Stridsman platsansvarig på Alstom

Det är främst drivsnö som hamnar under tågen som ställer till det.

– Snön hamnar under bromsarna och tillslut kan det bli trafikstopp.

”Tio ton is”

Denna vecka är extraordinär enligt Per Stridsman. Där man har tagit bort is som motsvarar tio till tolv lastbilar med is.

– Ett fordon kan komma in med ungefär tio ton extra is, säger han

Resenärerna drabbas

Även om depån har fördubblat sin kapacitet i veckan, så har vintervädret gjorts sitt och påverkat många resenärer.

– Det är jätteviktigt att alla resenärer får rätt information i rätt tid. Så vi tittar på hur vi kan förbättra, säger Anna Runesson, kommunikationschef på Östgötatrafiken.

I videoklippet längst upp får du följa med in till tågdepån i Boxholm.