Om det går snabbt att transportera en 76 meter lång vindkraftsvinge via lastbil? Nej. Det märkte Kisaborna under gårdagen när en lastbil lastad med just en vindkraftvinge smög igenom stadens gator.

Foto: Per Svensson Borrud

Transporten som drog många blickar till sig är den första av 33 som ska passera genom Kisa på sin väg till en vindkraftspark nära Tjällmo i Motala kommun.

Där ska en Vindkraftspark stå klar våren 2023 och den ska kunna leverera 72,6 MW via Vattenfalls regionala nät till sommaren.