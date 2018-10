Historien om Ghost

2010: Under våren läggs en demo med fyra låtar ut på Myspace under namnet Ghost. Till hösten släpper bandet sitt första album Opus Eponymous och gör sin första spelning på Hammer of Doom Festival i Tyskland den 23 oktober.

2011: Turnerade runt världen hela året.

2012: Andra albumet Infestissumam spelas in under sex veckor i en studio i Nashville, USA.

2013: Andra albumet släpps och bandet ger sig ut på världsturné.

2014: Ghost vinner en Grammis i kategorin Årets hårdrock/metal. Ännu en världsturné.

2015: Släpper sitt tredje album Meliora. Bandet belönas med en Grammy i USA för låten ”Cirice” i kategorin Årets hårdrock/metal. Gör en världsturné.

2016: Ghost vinner återigen en Grammis i kategorin Årets hårdrock/metal. Konflikten mellan de fyra bandmedlemmarna och sångaren Tobias Forge tar fart.

2017: Bandmedlemmarna stämmer Forge. De vill att Forge redovisar hur mycket pengar bandet tjänat genom åren och att domstolen ska döma ut ett vite på totalt 800.000 kronor till de före detta bandmedlemmarna. Forge motsätter sig kraven och menar att de var betrakta som inhyrda musiker.

2018: Släpper sitt fjärde album Prequelle. Tvisten mellan bandmedlemmarna och Forge tas upp i Linköpings tingsrätt. Domen ger Forge rätt.

Källa: Dom i Linköpings tingsrätt, Wikipedia