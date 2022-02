Internationella låtskrivare har fått jobba ihop i Norrköping

Konceptet heter Songhub songwriting camp. Engelsmannen Adam Townsend är en av de som leder arbetet. Han berättar att han varit med och arrangerat liknande låtskrivarworkshops i andra delar av världen, men att det här är första gången i Sverige och det som är så bra med den här är att den ligger i direkt anslutning till en festival där det finns möjlighet att få kontakt med andra artister.

Testa helt nya musikstilar

Ett knappt 20-tal deltagare från länder som Australien, Spanien och Tyskland har jobbat ihop under veckan. Varje dag har de delats in i nya grupper och tvingats testa att skriva musik i genrer som de inte alls är vana vid. Shadi Golchin från Göteborg är en av få svenska låtskrivare som varit med under veckan:

– Det är skitkul man får slungas in i andra personers hjärnor varje dag.