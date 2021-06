Linn fick resa med sin bebis i famnen ”Jag var rädd hela resan”

Kustpilen mellan Linköping och Västervik är en av Sveriges mest inställda tågsträckor som ofta ersätts med buss. I den ordinarie busstrafiken, som kör utanför stan, införs nu krav på att det ska finnas barnstolar i bussarna. Men det gäller inte ersättningsbussarna.

Förra hösten skulle Linn Linde åka tåg hem till med sin, då fem månader gamla, dotter My. Tåget ställdes in och ersattes med buss. Där fanns inte någon säker sittplats för dotten My.

– Det var en otäck resa just med tanke på att vi vet hur olycksdrabbad vägen är. Och att sitta med ett litet barn som studsar upp och ned känns inte alls tryggt, säger Linn Linde.

Framme i Åtvidaberg väntade en ersättningstaxi som skulle köra sista sträckan. Men trots att den skulle vara informerad om att en bebis fanns med bland passagerarna, fanns ingen barnstol i bilen.

Kalmar länstrafik ansvarar för tågtrafiken mellan Linköping och Västervik. Trots att de redan 2015 ställde krav på att barnstolar ska finnas på bussar, som kör utanför stan i Kalmar län, finns inga planer på att införa sittplaster för barn under tre år i ersättningsbussarna.

Hör om Linn och My Lindes resa i videon ovan.

I videon nedan svarar Katharina Seijsing, tågchef på Kalmar länstrafik, på kritiken.