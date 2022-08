Magnus Engström (KD) avsäger sig alla politiska uppdrag

Researchföretaget Acta Publica avslöjade i en granskning igår att Magnus Engström (KD) visat stöd för Hells Angels supporterklubb Red Devils. 2020 laddade politikern upp en bild på sig själv iförd en Red Devils-mössa och skrev i ett inlägg:”Äntligen tisdag efter ett hårt KF möte”.

”Det enda rätta”

Niklas Borg (M) var en av de som reagerade starkt på de nya uppgifterna och under ett kommunfullmäktigemöte idag berättade han att Magnus Engström avsagt sig sina uppdrag.

– Jag fick besked sent igår kväll att Magnus Engström lämnat in en avsägelse där han avsäger sig sina uppdrag. Det kommer att avhandlas på kommunfullmäktigemötet idag. Det är givetvis det enda rätta, sa kommunalråd Niklas Borg (M) under dagens kommunfullmäktige.

Lämnar styrelse

Dagens besked innebär bland annat att Magnus Engström lämnar sin roll som styrelseordförande för det kommunala bostadsbolaget Lejonfastigheter.

SVT Nyheter Öst har upprepade gånger sökt Magnus Engström för en kommentar – hittills utan framgång. Men till tidningen Expressen har han tidigare sagt att han tog på sig mössan med syftet att missionera.