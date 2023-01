Kraftig ökning av antalet polislarm som gäller suicid och psykisk ohälsa

2022 var det totalt nästan 45 000 larm till polisens ledningscentraler i Sverige som handlade om psykisk ohälsa och suicid. Det blir i genomsnitt 122 samtal per dag. För fem år sedan var antalet larm om psykisk ohälsa och suicid nästan 25 000 samtal per år, vilket omräknat blir i genomsnitt 67 samtal per dag. Foto: SVT Grafik