Mattias bjuder på barkborrar som snacks

Mattias Sparf jobbar på Skogsstyrelsen och har under många år arbetat med granbarkborrar. Barkborrarna har förökat sig kraftigt under de senaste åren och Mattias har vittjat övervakningfällor och fört statistik över hur många som har fångats in.

Med över två liter sparade barkborrar tyckte Mattias att det var synd att bara kasta dem. Det var då han fick idén att göra snacks.

– Jag tyckte det kunde vara lite kul att bjuda på lite salta och rostade barkborrar när vi hade en liten personalaktivitet, säger Mattias Sparf.

Så var det uppskattat hos dina kollegor?

– Helt okej tyckte de flesta. Men några tyckte det kändes lite jobbigt att stoppa insekter i munnen, men det är inget konstigt med det, det är ju många som äter insekter i världen, säger han.

Hur smakar rostade barkborrar? Se i klippet ovan när Mattias Sparf gör snacks.

En plåt med nyrostade och salta granbarkborrar. Foto: SVT/ Christian S Zetterdahl

Är lösningen att äta upp dem?

Under de senaste två åren har den kraftiga svärmningen av granbarkborren orsakat stora skador på vår skog. Men att fånga och äta upp barkborrarna ser han inte som någon lösning på problemet.

– Nej, det här uppkom bara som en rolig grej. Det är betydligt viktigare att hålla koll på när svärmningen börjar och inventera sin skog under säsongen, säger Mattias Sparf.

Inget alternativ på menyn

Det har på sina håll i landet börjats experimentera med att odla insekter som föda för oss människor. Men att barkborrarna skulle vara ett alternativ på menyn i framtiden – det vill inte Mattias se.

– Nej, vi ska absolut inte börja odla barkborrar, det vore mycket tokigt. Men det här är ändå ett sätt att ta hand om en resurs, säger skogskonsulent Mattias Sparf.