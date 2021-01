Minst fyra vargvalpar födda i Östergötland förra året

Sveriges lantbruksuniversitet har DNA-analyserat ny spillning som har samlats in från reviret under hösten och vintern. Resultatet visar att det har fötts minst fyra vargvalpar under 2020, två hannar och en hona samt en valp som inte kunnat könsbestämmas. Det meddelar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Analyserna visar också att revirhannen, samt två hannar och en hona som föddes 2019 finns kvar i reviret.

– Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Vi fortsätter att söka av området för att se hur många individer det finns i området. Även allmänhetens rapporteringar är till mycket stor hjälp i vårt arbete med inventeringen. Det går att bidra genom att rapportera rovdjursobservationer via Skandobs.se eller med hjälp av appen Skandobs Touch, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland i ett pressmeddelande.

Vargarna i Långbogenreviret etablerade sig vintern 2017/2018. Det är första gången i modern tid som det finns ett vargrevir i Östergötland. Reviret består nu av minst 8 vargar enligt länsstyrelsen.