Norrköpings kommun kartlägger sårbarheten för klimatförändringar

– Visst är vi sårbara när det kommer skyfall och om det är extrem torka, framför allt på vattensidan. Det kan bli översvämningar, det kan vara svårt att få fram räddningstjänsten och våra pumpar kanske inte räcker till för att få undan vatten på olika ställen, så det är klart att det är problematiskt på många ställen, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Fördröjningsmagasin vid lekplatser

Kommunen har till exempel kollat på fördröjningsmagasin vid lekplatser och fotbollsplaner för att kunna ta upp vatten fort.

– Det gäller då att förhindra att vattnet forsar fram så snabbt utan naturen kan ta vara på en del vatten, till exempel vid lekplatser, om det är väldigt torrt så kan man leka där, men om det är blött kan man fånga upp vattnet så dröjer det ett tag innan det far vidare. Det kan vara som en balja, säger Karin Jonsson (C).

Smedby och Klockaretorpet extra sårbara

Områden som beskrivs vara extra sårbara för översvämning är Smedby och Klockaretorpet. I det sistnämnda stadsdelen är problemet att marken i området är väldigt platt, vilket gör att regnvattnet inte har någonstans att ta vägen.

I kartläggningen skriver Norrköpings kommun att vattnet då kan tränga in i flera hus via marken, även om huset inte har källare. Under de senaste åren har Smedbyskolan drabbats av översvämningar två gånger.

Värmeböljor påverkar många verksamheter

Värmeböljor påverkar förskolor, verksamheter kopplade till grundskolor, verksamheter för hemtjänst och särskilda boenden.Men även trafikljus, spårvägen och räddningstjänstens insatsförmåga påverkas.

– Vi har som en urban värmeö i Norrköping vilket gör att de centrala delarna blir betydligt varmare än vad temperaturen är i övrigt, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD).