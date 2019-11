Arkivbild. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Nya stölder ur BMW-bilar

Under helgen har det inträffat ytterligare stölder ur BMW-bilar. Polisen har under söndagsmorgonen fått in två anmälningar om inbrott och stölder av rattar från bilar parkerade utomhus i Linköping.

I det ena fallet handlar det om en bil som stått parkerad utomhus på Skogsviksgatan i Linköping. Någon ska enligt polisen ha krossat en ruta och stulit ratten. I det andra fallet handlar det om en bil som stått parkerad utomhus på Fårskinnsvägen i Linköping. Även här ska ratten ha stulits. i båda fallen handlar det om bilar av märket BMW och den senaste tiden har det inträffat flera liknande stölder i Östergötland. Även under natten mot lördagen fick polisen anmälan om ett bilinbrott. Då handlade det om en BMW som stod parkerad utomhus på Verkstadsvägen i Motala, även då stals ratten. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!