Offentlig konstutställning invigd i Norrköping

Den inre världsutställningen tar formen av paviljonger som under ledning av konstnär Åsa Jungnelius knyter an till hur vi lever våra liv. Konstprojektet har vuxit fram under tre år och består av 20 stycken paviljonger, som genomförs i samverkan med en rad aktörer i Norrköping.

– Jag fick uppdraget att skapa ett offentligt konstverk och jag har jobbat med en metod där jag möblerat om befintligt material för att skapa ny mening.

Konstprojektet är en del av Norrköpings kommuns satsning på offentlig konst på den gamla industrimarken vid Inre hamnen och projektleds av Norrköpings Konstmuseum.

Hör konstnären Åsa Jungnelius berätta mer i videon ovan.