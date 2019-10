Positivt med arbetstidsförkortning i Vadstena

Trots det gick satsningen på 6,5-timmes arbetsdag med bibehållen lön i graven den sista januari i år. Den enda negativa effekten, som lyfts fram i utvärderingen, var att medarbetarna gick om varandra och därmed hade svårt att samarbeta i vissa ärenden. Åtta personer omfattades totalt av arbetstidsförkortningen på individ- och familjeomsorgen (IFO).

Löste personalkris

När SVT Nyheter Öst gjorde inslag inför starten 1 april 2017 var det stora förväntningar på arbetstidsförkortningen. Man hade då brottats med stora problem att rekrytera ny personal och försökte locka med kortare arbetstid med bibehållen lön. Resultatet blev lyckat – från 0 till 13 sökande.

Hör vad man sa 2017 i klippet ovan.

SKL satte stopp menar Vadstena kommun

Anledning till att arbetstidsförkortningen upphörde är, enligt Vadstena kommun, att arbetsgivarorganisationen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) påtalat att den är typen av avtal vad gäller arbetstiden inte är möjliga.

Så här har normalarbetstiden utvecklats i Sverige Foto: SVT

Andra kommuner har kortat arbetstiden

Men i andra kommuner i landet har man gjort just precis det – permanentat arbetstidsförkortningar för socialsekreterare. Vingåker och Hallstahammar är två exempel där man varit nöjda och under 2019 kortat arbetstiden till 35 timmar per vecka. Från SKL får SVT också beskedet att det är möjligt:

”När det kommer till kollektivavtalet så är det inte möjligt att permanent ändra de arbetstidsmått som vi har i det centrala kollektivavtalet. Däremot finns möjlighet för fack och arbetsgivare att komma överens om så kallade arbetstidsmodeller som kan innehålla både arbetstidsmått och ersättningar med mera”, skriver Jeanette Hedberg biträdande förhandlingschef på SKL.

Vadstena: ”Vi har gått vidare”

SVT har försökt få en intervju med HR-chefen på Vadstena kommun, Siw Junling, om varför man inte kunde gå vidare när andra kommuner gjort det och varför man inte kunde införa en arbetstidsmodell?

”Vi är överens om att det inte är aktuellt att medverka i något inslag om detta. Projektet är avslutat och vi har gått vidare med andra aktiviteter för vår personal. En möjlighet är att vid 100 procent tjänst använda en timma per dag till friskvård, återhämtning och kompetensutveckling om verksamheten tillåter”, skriver Siw Junling i ett mejl.

Kan det vara så att ni i den här utvärderingen lägger ansvaret på SKL, men sen verkar ni inte riktigt ha täckning för det?

”Vi kan inte teckna ett kollektivavtal med lägre arbetstidsmått då vi styrs av det centrala avtalet, vad andra (kommuner och regioner) väljer att göra kan inte vi ta ansvar för utan det är deras val” skriver Junling.

Att projektet avslutades, hur har det påverkat era möjlighet att locka socialsekreterare till Vadstena?

”Det är inget vi har märkt av. Vi är fulltaliga på IFO. För den grupp som ingick i projektet med 6,5-timmars arbetsdag har ingen avslutat sin anställning utan samtliga pågår”, skriver Junling.