Målet om människoexploatering kan återvisas till tingsrätten

I december förra året föll domen i målet mot en 50-årig restaurangägare i Norrköping. Domen var principiellt viktig eftersom det var den första sedan lagen om människoexploatering infördes 2018.

Den 50-årige restaurangägaren dömdes till åtta månaders fängelse och 100 000 kronor i skadestånd till ett ungt par från Bangladesh. Enligt domen har paret arbetat i 50-åringens restaurang under slavlika förhållanden, och de ska ha varit särskilt utsatta då de ”var nyanlända i Sverige, saknade all kännedom om svenska förhållanden och var utan bostad.”

Överklagan

Försvaret har överklagat domen till Göta Hovrätt och i sin överklagan vill de också återvisa målet tillbaka till tingsrätten eftersom de menar att rättens ordförande inte var färdigutbildad rådman utan en tingsrättsfiskal, alltså en person under utbildning.

I sin överklagan tar försvaret stöd i paragraf 11 i Förordning med tingsrättsinstruktioner, som stipulerar att ”En fiskal eller ett adjungerat råd får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet.”

Ovanligt

Enligt Eric Bylander, professor i jurudik vid Uppsala Universitet, är det relativt ovanligt att försvar eller åklagare hävdar att rättens ordföranden inte har tillräcklig erfarenhet eller kompetens.

Men Eric Bylander tror inte att försvaret kommer ha någon framgång med att få målet återvisat till tingsrätten.

– En kvalificerad gissning är att det inte blir återvisning eftersom domstolarna brukar vara noga med att ha rätt kompetens på de som ska döma, säger Eric Bylander, men tillägger att det är en spekulation eftersom det i slutändan handlar om hur långt tingsrättsfiskalen kommit i sin utbildning.

Norrköpings tingsrätt kom under måndagen in med sitt svar på att målet ska återvisas. I svaret pekar de bland annat på att tingsrättsfiskalen fick stöd av andra rådmän under hela processen.

Göta hovrätt kommer inom kort besluta om målet ska återvisas till tingsrätten eller inte.

Försvarsadvokat Karin Carlsson har avböjt att kommentera överklagan.

