Risk för skogsbrand och vattenbrist

Även i Östergötland är det risk för skogsbrand. Under de kommande dagarna väntas temperaturen överstiga 26 grader och risken för vattenbrist är också stor för några medelstora vattendrag och för små eller stora grundvattenmagasin.

Låga grundvattennivåer

På Gotland är det låga vattenflöden i Snoderån och grundvattennivåer är mycket under det normala i små och stora magasin, enligt SMHI.

I Östergötland är det låga vattenflöden i Hällaån och Storån samt nedre delen av Vindån.

Grundvattennivåer är under det normala i de mellersta delarna och mycket under det normala i de östra delarna av länet i små magasin. Samtidigt är nivåerna mycket under det normala i de östra och norra delen av länet i stora magasin.