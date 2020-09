SVT Nyheter Öst berättade under gårdagen att färjan drabbats av propellerhaveri. Det saknades inledningsvis prognos för när färjan åter skulle kunna vara i drift, då det rörde sig om ett allvarligt fel.

Men under tisdagskvällen meddelar Trafikverket via sin hemsida, att färjan är i bruk under tisdagskvällen.

Den senaste tiden har det varit flera avbrott i trafiken på skenäsleden, vilket SVT Nyheter Öst tidigare har rapporterat om..