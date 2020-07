Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Ersättningsfärjan Freja ska vara tillbaka på Ekerö senast 10 augusti, och då hoppas Claes Tyrén på Färjerederiet ha fått tillstånd en långsiktig lösning på färjetrafiken. Foto: SVT/Färjerederiet

Skenäsfärjan ur trafik tre veckor i år – hittills

Färjan mellan Skenäs och Säter, alltså mellan Vikbolandet och norrsidan av Bråviken, är viktig för många människor på båda sidorna. Och under sommaren används den flitigt av turister. Sedan i torsdags är i trafik igen, men under 2020 har den stått still sammanlagt i tre veckor på grund av maskinproblem, och nu är det många som tröttnat

– Konsekvensen av att färjan inte går är ju att markägarnas skogsaverkningarna inte kan göras på de optimala tiderna och transportkostnaderna blir dyrare, säger Erik Alne, som arbetar som förvaltare på Södra Skogsägarna, och som arbetar med skog på båda sidor Bråviken. Beroende av färjan Många är beroende av färjan. Lantbrukare som har jord och djur på båda sidor Bråviken, livsmedelshandlaren i Östra Husby, de som pendlar för sina arbeten och även caféägaren vid Säter, och så alla turister som trafikerar sträckan. Skogsbolaget är beroende av färjan eftersom de behöver kunna transportera sina maskiner över Bråviken, för när färjan inte går är alternativet att köra runt hela viken. – Nu håller vi oss på Vikobolandet eftersom det var här maskinerna var när färjan slutade gå, säger Erik Alne. Dryga tre veckor utan färja På torsdagen kom färjetrafiken igång igen, men under 2020 har färjan varit inställd vid fyra tillfällen hittills på grund av maskinfel. Sammantaget har den stått still i 22 dagar. Året innan var färjan inställd vid tre tillfällen under en sammanlagd period av 28 dagar. – Den bakomliggande orsaken som vi kommit fram till är att vi haft problem med propellerenheterna och det har vi haft under lång tid, säger Claes Tyrén, på Färjerederiet, som lyder under Trafikverket. Samma återkommande problem Problemet under hela året har varit propellrarna, men att få det ordentligt gjort innebär en stor reparation enligt Claes Tyrén, och det är först nu som de ska försöka göra det fullständigt på hemmafärjan Fredrika. – Vi har gjort en försiktig uppskattning att vi ska försöka ha den i trafik till mitten av augusti, men det är en högst preliminär prognos, säger Claes Tyrén. Oavsett om prognosen är preliminär eller inte, så borde reparationerna på Frederika vara klara till 10 augusti, för det är så länge som ersättningsfärjan Freja finns på plats i Bråviken. Efter ska den tillbaka till Ekerö utanför Stockholm.

