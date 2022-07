Efter påskupploppen – ”Vi förväntade oss fler orosanmälningar”

– Vi hade förväntat oss att vi skulle få in fler orosanmälningar. Vi fick indikationer på att det fanns väldigt mycket material och att vi skulle få väldigt många som krävde mycket insatser, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

I Norrköping har det inte kommit in fler orosanmälningar, utan de jobbar nu med de tiotal anmälningar som kom in under april.

Fler utredningar

Elva orosanmälningar har kommit in och socialtjänsten i Linköping har startat utredningar kring samtliga. Dessa har sedan lett till fler utredningar där även huvudpersonernas familjemedlemmar dragits in.

– Det som är speciellt är att vi i flera fall har startat utredningar på närstående som syskon. De elva orosanmälningarna har lett till fler än elva utredningar, framförallt där vårdnadshavare har varit med, säger Annika Krutzén.

Har behövts tvingande insatser

Har det blivit insatser enligt LVU ( lagen om vård av unga)?

– Vi har behövt sätta in tvångsåtgärder i en del av dessa elva fall, säger Annika Krutzén.