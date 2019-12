Sörjande lägger blommor vid platsen för dödsskjutningarna

Polisen har under torsdagseftermiddagen minskat det avspärrade området kring brottsplatsen något.

– Vi kommer att fortsätta med tekniska undersökningar i det område som nu är avspärrat under morgondagen, säger Björn Öberg, presstalesperson vid polisregion Öst.

Polisen avspärrningstejp har under dagen gjort det omöjligt att komma in på Stora teatern via entrén, men just nu har Östgötateatern ingen föreställning som går på stora scenen.

– Tur i oturen, säger Jeanette Söderwall, teaterns presskommunikatör.