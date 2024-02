Trafikverket meddelar att prognosen för när felet kan tänks vara avhjälpt är satt till klockan 10.

Orsaken är ett transmissionsfel.

Här är stationerna som påverkas av tågstoppet: Mjölby, Nässjö C, Aneby, Tranås, Boxholm, Mantorp, Vikingstad, Linköping C, Motala C, Skänninge, Linghem, Kimstad, Norrköping C