Stor läcka på universitetssjukhuset i Linköping – avloppsvatten rinner ut på avdelningar

– Vi har fått in felanmälningar från en avdelning som har fått in vatten på golvet. Avdelningen är en mottagningsdel så den används inte just nu, säger Katarina Lövstedt, tjänsteman i beredskap.

Enligt Räddningstjänsten är det flera avdelningar som påverkas.

– Det är mycket möjligt att det rinner i schakt och att man inte märker det, säger Katarina Lövstedt.

Räddningstjänsten är på plats med styrkor från Lambohov och Kallersta.

– Driften undersöker just nu vad det är som har hänt, säger Katarina Lövstedt.

Texten uppdateras