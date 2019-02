Våg av inbrott i BMW-bilar

I tisdags upptäckte fem BMW-ägare i stadsdelen Hjulsbro i Linköpings utkant att deras bilar utsatts för inbrott och att ratt, mittkonsol och navigationssystem saknades.

I några fall hade tjuvarna tagit sig in i bilen utan att lämna några synliga skador på fordonet. På ett par bilar hade man tagit sig in via bakluckan, enligt polisen. Samtliga bilar stod parkerade utomhus och några av dem på en garageuppfart utanför sin respektive ägares hus.

Årsmodell 2014 och nyare

På onsdagsmorgonen larmade två BMW-ägare i Motala om att de haft inbrott i bilarna som stod parkerade utomhus på Offerbyvägen och Patrullgatan. Även där handlade det om att ratt, mittkonsol och navigationssystem stulits.

Polisen uppger att samtliga drabbade bilar i Linköping och Motala är av årsmodell 2014 och nyare. Man har ingen misstänkt i nuläget.