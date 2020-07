Våldtog nioåring – döms till elva års fängelse för grovt brott

Mannen döms också för synnerligen grov misshandel, människorov och övergrepp i rättssak. Han dömdes så sent som i juni 2018 för grovt sexuellt övergrepp mot barn till ett år och nio månaders fängelse.

39-åringen ska också betala drygt 240 000 kronor i skadestånd. Han frikänns däremot för rån.

Enligt domen så drog den dömde in flickan i ett buskage eller häck. Där slog han henne och höll en kniv mot hennes hals. Därefter släpade han henne till en skogsdunge där han antingen klätt av henne eller fått henne att klä av sig under knivhot. Han band också hennes händer och smorde in henne med lera. Utöver detta tog han strypgrepp kring hennes hals.

Sedan våldtog 39-åringen den 9-åriga flickan. Han hotade dessutom med att döda henne och hennes familj om hon avslöjade vad som hänt.

Mannen förnekar brott. Han ska stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft.

