Vägen är 1,65 kilometer lång och går mellan centrala Visby och flygplatsen. Enligt ElectReon har man kört en 40 ton tung eldriven lastbil i 60 km/h på en 200 meter lång sträcka med en genomsnittlig överföringshastighet på 70 kW från vägen till lastbilens batteri.

Vägen har induktiv teknik installerad under vägbanan. Det betyder att kopparspolar grävts ner i vägen och överföringen av energi sker via ett elektromagnetiskt fält. Fordonens batterier ska alltså laddas under färd.