Världsunika elvägen på Gotland snart färdigbyggd

– Det går bra. Vi bygger nu den sista etappen. I februari och mars kunde vi genomföra tester i låg hastighet på en delsträcka. Under oktober räknar vi med att kunna testa i full fart, säger Håkan Sundelin, projektledare för Smartroad Gotland.

Håkan Sundelin, projektledare Smartroad Gotland Foto: SVT

Laddning under färd

Det här är den första trådlösa elvägen i världen för olika fordonstyper. Den har byggts de 1,6 kilometrarna mellan centrala Visby och flygplatsen.

Vägen har induktiv teknik installerad under vägbanan. Det betyder att kopparspolar grävts ner i vägen och överföringen av energi sker via ett elektromagnetiskt fält. Fordonens batterier ska alltså laddas under färd.

– Tanken var att köra en flygbuss i somras, men det gick inte. Bussen testas med passagerare först nästa sommar. Nu ska en chaufför köra med lastbilen under ett halvår för att kontrollera att allt fungerar.

Funkar för olika fordon

Blir inte en sådan här väg väldigt dyr?

– Man kan säga så här: Att bygga med den här tekniken triangeln Stockholm – Malmö – Göteborg skulle kosta i storleksordningen 30 miljarder. Det är mindre än en höghastighetsperrong i Jönköping.

– Vår teknik är billigare än annan teknik och kan användas av alla fordonstyper, till skillnad från till exempel upphöjda kontaktledningar.